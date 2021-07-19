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الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

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الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة الصدر العراقية إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سوقًا في منطقة مدينة الصدر، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف كامل تضامنه مع العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعبًا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم الذي تجرد من كل معاني الإنسانية، واستباح الدماء البريئة في أيام مباركة، داعيًا الله أن يحفظ العراق، وأن يجنِّب أهله كل مكروه وسوء.

وتقدم د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل «إنا لله وإنا إليه راجعون».

المصرى اليوم

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