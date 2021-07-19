أخبار عاجلة

السياح والمواطنون يفرون من حرائق الغابات في مقاطعة موغلا التركية -
تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية.. وزير القوى العاملة يتفقد مبنى الوزارة -
«الأطباء»: محافظة الجيزة تطلق اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا على شارع بفيصل -
وزيرة الصحة وشيخ الأزهر يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى القرنة بالأقصر (صور) -
توزيع 37 طنًا مواد غذائية.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية في الواحات البحرية -
نواب جمهوريون: كورونا تسرب من مؤسسة أبحاث صينية بمساعدة خبراء أمريكيين -
ألمانيا تعتزم تطعيم المسنين بجرعات إضافية بلقاحات كورونا.. واعتقالات للمعترضين -
الرئيس التونسي: اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي.. ولا مساس بالحريات -
16 وفاة و1041 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
"الرويلي" يستعرض مع مسؤول عسكري بريطاني سبل دعم التعاون الثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعزي العراق في ضحايا هجوم مدينة الصدر

Print
مصر تعزي العراق في ضحايا هجوم مدينة الصدر تعزي العراق في ضحايا هجوم مدينة الصدر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم بمدينة الصدر العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل.

وقدمت مصر خالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة. كما تُعرب مصر عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت مصر على وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره؛ كما تجدد مصر دعوتها لكافة الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توزيع 37 طنًا مواد غذائية.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية في الواحات البحرية

توزيع 37 طنًا مواد غذائية.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية في الواحات البحرية

وزير الزراعة: مشروع «حياة كريمة» يستهدف تحسين حياة 55 مليون مواطن مصري

وزير الزراعة: مشروع «حياة كريمة» يستهدف تحسين حياة 55 مليون مواطن مصري

سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا

سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا

«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان

«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان