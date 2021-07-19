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حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.. "الأرصاد" توضح

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حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.. "الأرصاد" توضح
توقعات بأن يكون غائماً جزئياً على مع احتمالية هطول أمطار رعدية

حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة..

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 36 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية

إلى غربية تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 35, وعرفات 36 ومزدلفة 36.حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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