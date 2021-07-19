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شاهد من صعيد عرفات..ثناء حجاج أتراك على ما تقدمه المملكة من خدمات

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شاهد من صعيد عرفات..ثناء حجاج أتراك على ما تقدمه المملكة من خدمات شاهد من صعيد عرفات..ثناء حجاج أتراك على ما تقدمه المملكة من خدمات
رفعوا شكرهم للقيادة داعين الله أن يحفظها مهنئين أسرهم بحلول عيد الأضحى

شاهد من صعيد عرفات..ثناء حجاج أتراك على ما تقدمه المملكة من خدمات

رفع عددٌ من حجاج بيت الله الحرام من دولة تركيا، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على عنايتهم واهتمامهم بالإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في مقطع وثقته "سبق" من مشعر عرفة عقب أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، وسط الخدمات المتكاملة من كل أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

وفي التفاصيل، رفع عددٌ من ضيوف الرحمن من دولة تركيا الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- نظير جهودهم الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين وتذليلهم الصعاب مما مكن ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج في ظل الظروف الراهنة بكل يسر وسهولة.

كما رفع الحجاج التهنئة لأسرهم في تركيا بمناسبة عشر ذي الحجة، وحلول عيد الأضحى المبارك. الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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