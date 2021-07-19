مفقود الشفا "التويجري" لليوم الثالث غائب.. ومهام البحث تتواصل بالطائف

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غادر مقر الإقامة يوم السبت الماضي مرتديًا ثوبًا بلون بني وشماغًا أحمر

تباشر الجهات المختصة بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ لليوم الثالث على التوالي البحث عن مفقود الشفا والمصطاف "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري"، والذي كان قد غادر مقر الإقامة يوم السبت الماضي مرتديًا ثوبًا بلون بني وشماغًا أحمر.

أحد أبناء المفقود أكد لـ"سبق" أن والده البالغ من العمر 75 عامًا يعاني من النسيان، وخرج صباح السبت من مقر إقامتنا في منطقة الشفا السياحية بالطائف ولم يعد.

مهام البحث كانت قد بدأت في حينه من قبل الجهات المختصة، كما شاركت جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بإشراف مباشر من نائب الجمعية، عبدالله الجعيد، ونائب رئيس العمليات، سامي الغريبي، ومشرف البحث البري جلال الشريف، وعدد كبير من رجال الجمعية في مزارع وجبال الشفا والآبار القريبة، ولم يتم العثور عليه، مناشدين والجميع عند مشاهدته الاتصال على جمعية ساعد للبحث والإنقاذ 0550606811 .

مفقود الطائف