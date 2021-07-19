بايدن للملك عبد الله الثاني: واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى استقباله العاهل الأردني، الملك عبدالثاني، أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن.

ونشر الديوان الملكي الأردني على "تويتر"، أشار فيها إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن استقبل العاهل الأردني في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

ونشر الديوان الملكي الأردني فيديو عبر "تويتر" أمس الأحد، مكرسا لزيارة العمل التي ينطلق فيها الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين.

ولفت الديوان الملكي إلى أن الملك عبدالله الثاني سيكون أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعمل من أجل استقرار المنطقة والبدء بمرحلة التعافي من الجائحة، ونقل وجهة النظر العربية بعد نشاط دبلوماسي أردني في المنطقة".