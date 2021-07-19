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بينيت معلقا على قرار شركة «بن أند جيريز» مقاطعة إسرائيل: هناك الكثير من المثلجات

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بينيت معلقا على قرار شركة «بن أند جيريز» مقاطعة إسرائيل: هناك الكثير من المثلجات بينيت معلقا على قرار شركة «بن أند جيريز» مقاطعة إسرائيل: هناك الكثير من المثلجات

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علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على قرار شركة المثلجات الأمريكية «بن أند جيريز» مقاطعة إسرائيل، معتبرا أن «هذا القرار خاطئ أخلاقيا وتجاريا».

وقال بينيت في تصريح: «هناك الكثير من المثلجات، لكن لدينا دولة واحدة فقط».

وأضاف: «لقد قررت شركة»بن أند جيري«تسويق نفسها كشركة مثلجات معادية لإسرائيل».

واعتبر أن هذه الخطوة «قرار خاطئ أخلاقيا، وسيتضح لاحقا أنه خاطئ من الناحية التجارية أيضا».

وتابع: «مقاطعة إسرائيل التي هي عبارة عن دولة ديمقراطية محاطة بجزر إرهابية تشكل ًفقدانا مطلقا للطريق».

وأردف: «المقاطعة لا ولن تؤدي مفعولها، وسنحاربها بكافة السبل المتاحة».

المصرى اليوم

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