جريمة ليلة العيد.. زوج ينهي حياة زوجته طعنا ثم يقطع شرايين يده لعزمها رفع قضية خلع عليه

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طعن زوج زوجته بسكين وقام بعدها بقطع شرايين يده وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه، وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وهي عباره عن سكين، وأمر اللواء محمد مراد مدير الأمن ببني سويف بتعيين حراسة مشددة على الزوج بالمستشفى لحين إجراء عملية جراحية له.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف تلقى إخطارا من المقدم أحمد بهجت رئيس مباحث إهناسيا بقيام زوج بطعن زوجته بالسكين داخل محل تعمل به زوجته بعدة طعنات في صدرها أودى بحياتها في الحال، وبعدها قام بقطع شرايين يده للانتحار والتخلص من حياته، وتبين أن هناك خلافات أسرية بينهما بعد انجاب ٣ أطفال وأن الزوج سمع بأن زوجته تستعد لرفع قضية خلع عليه.

كما دلت التحريات الاولية أن الزوجة تدعى شادية .م من مدينة إهناسيا وزوجها يدعى محمود .م س، وأن سيارة إسعاف قامت بنقل الزوجة غلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي والزوج إلى نفس المستشفى لغجراء جراحة عاجلة له.