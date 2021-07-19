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رفع 1000 طن قمامة في حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة

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رفع 1000 طن قمامة في حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة رفع 1000 طن قمامة في حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة

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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الحملة المكبرة بحي شرق شبرا الخيمة تمكنت من رفع ألف طن قمامة من شارع 135، وجار رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم اسكو، موجها بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم وغدا، وتكثيف النظافة حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وقام المحافظ بجولة ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة اولا بأول .

ومن جانبه فقد أكد المحافظ أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال النظافة أو العاملين بإدارات المتابعة الميدانية والإشغالات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بشبرا الخيمة حيث التقي المحافظ بالعاملين بالمحطه بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام ووجه المحافظ برفع التراكمات المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ونقلها إلى المدفن العمومي بالعبور كما التقي المحافظ بالعمال العاملين بالمحطة وهنأهم بعيد الأضحى المبارك.

كما قام المحافظ بشن حملة لازالة الإشغالات بالطرق العامة حيث قام المحافظ بغلق ثلاثة كافيتريات بشارع الهيئة الزراعية بشرق شبرا الخيمة لتقديمهم الشيشة وعمل اشغال بالطريق العام كما تم تحرير محاضر لاصحابها على ما قاموا به من مخالفات.

رافق المحافظ اللواء هشام خشبة السكرتير العام واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبر الخيمة واللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

المصرى اليوم

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