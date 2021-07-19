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إزالة حالة تعد على 175 مترا و تحرير 4 محاضر بيئة بالزينية شمال الأقصر

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إزالة حالة تعد على 175 مترا و تحرير 4 محاضر بيئة بالزينية شمال الأقصر إزالة حالة تعد على 175 مترا و تحرير 4 محاضر بيئة بالزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة بالتنسيق مع العقيد أحمد الهواري رئيس مركز مدينة الزينية شمال الأقصر .

قامت اليوم الإثنين الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري بالتنسيق مع رئاسة المركز ومدينة الزينية بحملة إزالة تعدي على أراضي الدولة، وقاد الحملة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وأشرف سعيد خليل رئيس قرية المدامود بحرى وحميلي عبدالرحمن سكرتير القرية .

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعد على أملاك الدولة عبارة عن عدد 3 غرف بناء بدون ترخيص على مساحة 175 مترا، وتم ردم حفر بير تعدى على املاك الدولة .

وفي السياق ذاته تم تحرير عدد 4 محاضر تعد على البيئة.

المصرى اليوم

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