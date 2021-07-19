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: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا

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السعودية: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا : الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا

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أكد توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، حرص المملكة العربية على تطبيق التباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة الحجاج.

وقال إن «الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا»، مشيرا إلى أن «السعودية تمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع الأوبئة».

وأشار وزير الصحة السعودي إلى «وجود 15 مستشفى في مكة والمشاعر لمواكبة الحجاج صحيا»، لافتا إلى أن «تدريب القائمين على حملات الحجاج لتعزيز السلامة الصحية».

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية بتوزيع عبوات ماء زمزم لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة .

المصرى اليوم

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