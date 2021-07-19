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المبعوث الأمريكي للمصالحة يعلق على لقاء الدوحة بين الأفغانية وطالبان

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المبعوث الأمريكي للمصالحة يعلق على لقاء الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان المبعوث الأمريكي للمصالحة يعلق على لقاء الدوحة بين الأفغانية وطالبان

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أعلنت الولايات المتحدة أن اللقاء الأخير في الدوحة بين وفدي الأفغانية وحركة «طالبان» يمثل خطوة إيجابية، داعية للتوصل لتسوية سياسية للنزاع بين الطرفين.

قال مبعوث الولايات المتحدة للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، اليوم الإثنين، عبر «تويتر»، إن «اجتماع قادة أفغانستان في الدوحة يومي 17-18 يوليو خطوة إيجابية».

وأوضح: «اتفق الطرفان على تسريع المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب وتستجيب لتطلعات جميع رجال ونساء أفغانستان، ولكن يجب القيام بالمزيد بشكل عاجل».

واتفقت الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» على تسريع المفاوضات الجارية في الدوحة وعقد المزيد من اللقاءات عالية المستوى للتوصل لتسوية للأزمة التي تعيشها البلاد، في وقت تتوسع سيطرة حركة «طالبان» ميدانيا وتقول الحكومة إنها تعمل على استعادة الأماكن التي احتلتها الحركة.

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أول أمس السبت، جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية بين وفدي الحكومة برئاسة رئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبدالله عبدالله، وحركة «طالبان» المتشددة برئاسة الملا عبدالغني برادار، في وقت تتجه أنظار العالم إلى أفغانستان التي تواصل الحركة السيطرة على مناطق واسعة منها بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي.

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