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قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسوف يحصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة، بداية من غدًا الثلاثاء، على أن يعودوا للتدريبات الجماعية الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون مرانًا خفيفًا صباح اليوم الإثنين، حتى لا يتعرضوا للإرهاق، بسبب صيام وقفة عرفات.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الزمالك، المقرر لها 6 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32.