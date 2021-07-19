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للعام الثاني على التوالي.. إلغاء حفل جوائز الأفضل في الكرة الآسيوية

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للعام الثاني على التوالي.. إلغاء حفل جوائز الأفضل في الكرة الآسيوية للعام الثاني على التوالي.. إلغاء حفل جوائز الأفضل في الكرة الآسيوية
كان مقررًا إقامته في نوفمبر بالدوحة.. بيان مقتضب والسبب جائحة كورونا

للعام الثاني على التوالي.. إلغاء حفل جوائز الأفضل في الكرة الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2021؛ وذلك للمرة الثانية على التوالي.

واستقر الاتحاد الآسيوي على إقامة الحفل المقبل في يناير 2023.

وكان مقررًا إقامة الحفل في نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة؛ لكن الاتحاد الآسيوي أصدر بيانًا مقتضبًا أعلن خلاله إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا.

وقال في بيانه: "مع استمرار جائحة COVID-19 التي تؤثر بشدة على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم وفي قارة آسيا، أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن تنظيم مثل هذه المناسبة سيكون غير مناسب؛ خاصة خلال وقتٍ فَقَد فيه الملايين أرواحهم، بما في ذلك أولئك الذين فقدوا أرواحهم ممن كرسوا حياتهم للعبة في آسيا وخارجها".

وتابع: "لذلك، للسنة الثانية على التوالي، وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إلغاء الحدث الذي كان من المقرر عقده في نوفمبر 2021".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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