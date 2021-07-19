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القبض على ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج في

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القبض على ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج في السعودية القبض على ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج في

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قال العميد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، إنه ضبط 52 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب الشويرخ بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء .

المصرى اليوم

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