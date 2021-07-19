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قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إنه يهتم بتحليل لاعبي الخصم بأفضل صورة قبل أي مباراة، مضيفا: «أستمع إلى الجميع وأتلقى الأفكار من الجميع، لأصل لأفضل شكل يمكن أن ألعب به، والتنوع والمرونة التكتيكية هو أهم ما يميز طريقة اللعب التي ألعب بها».

وأضاف موسيماني، في تصريحات متلفزة: «مواجهة سيمبا كانت الأصعب في مشوار الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، إنهم فريق مميز ويلعبون بخطط معقدة.. وكذلك مواجهتي صن داونز والمريخ كانتا من أصعب المباريات خلال البطولة».

وأكد: «هزيمتنا من سيمبا التنزاني تسببت في استفاقة لاعبي الأهلي والفوز بالبطولة الأفريقية العاشرة بعد ذلك.. كنا نحتاج مثل تلك المباراة لنعلم أننا لن نفوز على الجميع».