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موسيماني: «ربما يكون الأهلي ليس فريق الأفضل ولكننا مختلفون»

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موسيماني: «ربما يكون الأهلي ليس فريق الأفضل ولكننا مختلفون» موسيماني: «ربما يكون الأهلي ليس فريق الأفضل ولكننا مختلفون»

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علق موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الانتقادات التي تعرض لها منذ قدومه إلى .

وقال موسيماني، في تصريحات متلفزة: «لم أكن أستمع للانتقادات التي أتعرض لها في بداية عملي مع الأهلي، لأنني أؤمن بما أقدمه في الملعب.. الجميع يتعرض للانتقادات مهما فعل، وأكبر مثال على ذلك انتقاد ليونيل ميسي».

وأضاف: «لم أشعر بالضيق من الانتقادات التي تعرضت لها، لأنها أحيانا تكون جيدة، أنا مستمع جيد، وأهتم بتحويل الانتقادات السلبية لجوانب إيجابية».

وأتم: «ربما يكون فريق الأهلي ليس الأفضل، ولكننا مختلفون».

المصرى اليوم

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