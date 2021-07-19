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جريمة بشعة على طريق الواحات.. تفاصيل العثور على جثة فتاة مقسومة نصفين وبدون رأس

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جريمة بشعة على طريق الواحات.. تفاصيل العثور على جثة فتاة مقسومة نصفين وبدون رأس جريمة بشعة على طريق الواحات.. تفاصيل العثور على جثة فتاة مقسومة نصفين وبدون رأس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، من تحديد هوية جثة فتاة تم العثور عليها داخل شنطة سفر دون رأس، وجسدها مقسوم نصفين أمس الأحد على طريق الواحات بمحافظة الجيزة، ويواصل فريق البحث جهوده لضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة.

وقالت التحريات الأولية إن الفتاة المجني عليها في العقد الثاني من عمرها، وأن المتهم قطَّع جسدها باستخدام ساطور ووضعها داخل حقيبة سفر للتخلص منها بطريق الواحات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد السائقين بالعثور على جثة فتاة بدون رأس مقسومة نصفين على طريق الواحات، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وقررت نيابة 6 أكتوبر نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرفها، وطالبت أجهزة الأمن باستكمال التحريات وضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة.

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المصرى اليوم

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