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«دعاء يوم عرفة مكتوب».. هذا ما يبحث عنه المسلمون الليلة قبل ساعات من بدء يوم عرفة، هذا اليوم المبارك الذي يسعى كل مسلم أن يغتنم وقته بدعاء الله سبحانه وتعالى والاستغفار من الذنوب، بل وصوم يوم عرفة، الذي أمرنا الرسول (ص) بضرورة صيامه لأن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة لكل مسلم.

دعاء يوم عرفة مكتوب.. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة أحد أكثر الأيام التي يعتق الله فيه عباده من النار وجاء في «موطأ مالك» أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ». توحيد العبودية لله وحده لاشريك له هو أفضل دعاء يوم عرفه لكن عليك أن تستحضر النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء .

يوم عرفة هو وقفة عيد الأضحى 2021 في التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا، الإثنين 19 يوليو ويكون عيد الأضحى في اليوم التالي الثلاثاء 20 يوليو في العاشر من ذي الحجة .

وفي يوم عرفة يقف حجاج بيت الله الحرام على عرفات الله يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه أن يعفو عنهم ويعتقهم من النار، وينظر لهم نظرة رضا لا يغضب عليهم بعدها ويطلَق عليهم أهل الموقف لهذا سميت وقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة ومن يتقبل الله من حجته يعود كما ولدته أمه دون ذنوب .

يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة يستجاب الدعاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أوقات يستجاب فيها الدعاء.

الدعاء مستجاب عقب الصلوات المكتوبات، وفي حديث أبي أمامة «قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي (3499) .

والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أبوداود.

3- الدعاء يستجاب في السجود قال صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبدمن ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء».

مما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء من الأدعية المختارة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً، أللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا .

يبدأ من طلوع الفجر لليوم التاسع من شهر ذي الحجة وينتهي عند غروب الشمس ويصومه المسلمون تنفيذا لأمر رسول الله وللتعرض لجزيل فضل الله ورحمته في هذا اليوم مع الاكثار من التكبير والتهليل وحمد الله عز وجل على نعمه مع قراءة القرآن الكريم .

فضل يوم عرفة ؟

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ له يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ.