«ادعيلها».. لميس الحديدي تكشف كواليس تواصلها مع أحمد العوضي بشأن ياسمين عبدالعزيز

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كشفت الإعلامية لميس الحديدي أنها حاولت الاتصال بالفنان أحمد العوضي للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، ورد عليها قائلًا: «ادعيلها يا لميس هي في الرعاية الآن».

وتابعت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»: «ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم، وأيا ماكانت المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز فأنا مش هقول لأني بحترم خصوصية الناس وده من حق أسرتها أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية».

وأكملت: «من الكلام المتداول الذي لفت إنتباهي ماتردد أنها أجرت عملية جراحية أصابتها بمضاعفات أعقبها عملية أخرى والسؤال هل هذا وجه تشابه بين ماحدث لها وماحدث للزميلة إيمان الحصري؟! بعيدًا أيضًا عن المعلومات لدي التي أعرفها عن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري».

واصلت: «لكن لفت انتباهي وجود جمل تتكرر وهي احتمالات وأنا بحط تحت إحتمالات عدة خطوط أنها أخطاء طبية، والمؤكد في معلوماتي أن الإعلامية إيمان الحصري لم تدخل في البداية لإجراء عملية كبرى وكذا الحال بالنسبة لياسمين عبدالعزيز،يبقى السؤال: هل ما حدث تطورات طبيعية من الممكن حدوثها في حالات بعينها بعد إجراء عملية جراحية؟ لكن في علم الطب السؤال الثاني يطرح نفسه هل هناك أخطاء طبية»؟!