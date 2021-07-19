أخبار عاجلة

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت -
بداية ساخنة لـ«ذا روك»..نجم الأكشن يحقق 32 مليون دولار بفيلم «Jungle Cruise» (فيديو) -
«الصيف الأكثر حرارة».. الأرصاد تحذر من التعرض للشمس من الظهر حتى العصر -
بالصافرات والزغاريد.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة  -
انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء بمشاركة 85 دولة بالقاهرة -
الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة -
«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد -
أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل -
رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو -
ويلي وأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط توسعان شراكتهما لمساعدة المتخصصين الماليين على تطوير حياتهم المهنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المتحدث الرسمي لأمن الحج: ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

Print
المتحدث الرسمي لأمن الحج: ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج المتحدث الرسمي لأمن الحج: ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج
أشار إلى أنه تم تطبيق الغرامة المالية بمبلغ 10000 ريال لكل مخالف

المتحدث الرسمي لأمن الحج: ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

صرّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، أنه ضبط (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كل الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة

الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة

الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021

الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021

"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان"

"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان"

شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس

شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس