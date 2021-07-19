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"آل الشيخ": حافظت على صحة الناس وحياتهم وأقامت شعيرة الحج

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"آل الشيخ": السعودية حافظت على صحة الناس وحياتهم وأقامت شعيرة الحج "آل الشيخ": حافظت على صحة الناس وحياتهم وأقامت شعيرة الحج
"الشثري" أكد أن المملكة منعت انتشار الوباء.. والاحترازات لها أصل في الشريعة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وكل أجهزتها الحكومية مستنفرون لخدمة الإسلام والمسلمين، وإنجاح موسم حج هذا العام.

وتفصيلاً، قال الوزير "آل الشيخ" في حديث لقناة mbc: إن السعودية أقامت شعيرة الحج مع ظروف جائحة ، وحافظت على صحة الناس وحياتهم من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية. مشيدًا بالجهود الجبارة التي تُبذل وتُقدَّم في الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال التنظيم وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة عالميًّا.

ومن جانبه، أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا تندرج ضمن منطلقات شرعية واضحة.

وقال "الشثري" لقناة mbc: كثير من هذه الإجراءات نجد أن له أصلاً في الشريعة. لافتًا إلى أن السعودية منعت انتشار الوباء، وهو ما كان محل إشادة من العقلاء من الدول والمفكرين وعلماء الشريعة بقصر الحج على أهل هذه البلاد، سواء من المواطنين أو المقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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