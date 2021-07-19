أول تعليق من والتر بواليا على أنباء رحيله عن الأهلي

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تحدث والتر بواليا، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن فترة وجوده داخل القلعة الحمراء وحقيقة وجود عروض للرحيل.

وقال بواليا في تصريحات تليفزيونية: «الفوز ببطولة إفريقيا انجاز عظيم بالنسبة لنا، نشكر الرب على هذا التتويج والفوز ببطولة إفريقيا».

وتابع: «الضغط عليك كمهاجم هو أمر طبيعي، مهمتنا أن نضغط بعض في التدريبات كمهاجمين لإظهار أقوى ما لدينا، لما لاعب يبذل مجهود التاني يدفعه لبذل مجهود أكتر حتى لو مش بنشارك كلنا في المباريات».

وأضاف: «أشعر أنني لست نفس بواليا الذي كان في صفوف الجونة قبل الانضمام للأهلي، اللاعب يحتاج الدعم علشان يقدر يندمج ويركز ويظهر، بحاول وببذل مجهود علشان أسجل مع الأهلي».

وعن وجود عروض خارجية، قال بواليا: «أنا لاعب في النادي الأهلي، ممكن لسه مقدمتش اللي عندي كله لكن أنا بحاول اساعد الفريق، وحتى الآن أنا لاعب في النادي».