البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى

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هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعيد الأضحى.

وجاء في رسالة التهنئة: «يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس بأرق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والمحبة والسلام، وأن يحفظكم في أتم صحة وعافية وأن يمنحكم المزيد من النجاح والتوفيق» .

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر للبابا على هذه التهنئة الكريمة، متمنيا له كل التوفيق، مؤكدًا على التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس الوطنية في خدمة الوطن .