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موسيماني يكشف كواليس هدف عمرو السولية في مرمى بنهائي أفريقيا

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موسيماني يكشف كواليس هدف عمرو السولية في مرمى الزمالك بنهائي أفريقيا موسيماني يكشف كواليس هدف عمرو السولية في مرمى بنهائي أفريقيا

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كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، كواليس هدف عمرو السولية الذي سجله في نهائي القرن الأفريقي أمام بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني، في تصريحات تليفزيونية: «درست فريق الزمالك بأفضل صورة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وعلمت أنه استقبل 30 هدفا من كرات ثابتة، فدربت لاعبي الأهلي على 7 طرق مختلفة لتنفيذ الكرات الثابتة، وبالفعل سجلنا منها خلال المباراة».

وأكمل: «إذا أردت الفوز فعليك الاحتفاظ بالكرة، ومواجهة المدربين الأوروبيين دافع بالنسبة لي، وأسأل نفسي دائما هل من الممكن أن يفوز مدرب أفريقي على مدرب أوروبي؟.. نعم اعتقد ذلك، واجهت أكثر من مدرب أوروبي وأنا من فزت.. فلماذا لا نؤمن بالمدربين الأفارقة؟».

المصرى اليوم

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