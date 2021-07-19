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سعودية تقدم بلاغا ضد مصري من المنوفية: «خد 500 ألف جنيه ورفض يتجوزني»

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سعودية تقدم بلاغا ضد مصري من المنوفية: «خد 500 ألف جنيه ورفض يتجوزني» سعودية تقدم بلاغا ضد مصري من المنوفية: «خد 500 ألف جنيه ورفض يتجوزني»

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اتهمت سيدة سعودية، شابا من محافظة المنوفية بالنصب والاستيلاء على أموالها بحجة الزواج منها، وتم تحرير محضر في الواقعة والقبض عليه وجاري عرضه على النيابة العامة.

وقالت المجني عليها في المحضر، إنها تعرفت على شاب (19 سنة) من محافظة المنوفية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقا على الزواج، مؤكدة أنها أرسلت له مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف جنيه لشراء شقة في لإتمام زواجهما.

وأضافت أنها نزلت إلى مصر لبدء إجراءات الزواج ثم فوجئت أنه يتهرب منها ورفض إتمام الزواج، كما رفض رد المبالغ المالية التي حصل عليها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من سيدة سعودية اتهمت شابًا مقيم بمحافظة المنوفية بالحصول على أموالها على مدار سنتين بهدف الزواج وفوجئت أنه يتهرب منها بعدما حضرت إلى المنوفية لإتمام الاتفاق بينهما.

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المصرى اليوم

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