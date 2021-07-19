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وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى

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تابع إجراءات تنفيذ الخطط الأمنية خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج

وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى.

وتفصيلاً، تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج، إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ.

ونقل وزير الداخلية خلال الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، للمشاركين في موسم حج هذا العام.

وشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة لمواجهة المستجد لموسم حج هذا العام .

وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل الحالية من خطط أمن الحج، واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وكان وزير الداخلية قد افتتح توسعة وتحديث مقر الأمن العام بمنى وصالة المراقبة التلفزيونية التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

وحضر الاجتماع نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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