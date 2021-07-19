«أوقاف مطروح»: مليون جنيه قيمة صكوك الأضاحي بالمحافظة هذا العام

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قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن المحافظة تتعاطى إيجابيا مع صكوك وزارة الأوقاف للأضاحي مثل كل عام، مضيفا أن قيمة الصكوك هذا العام تجاوزت مليون جنيه بما يساوي 500 صك أضحية، وهناك إقبال كبير على الصكوك مع اقتراب عيد الأضحى.

وأوضح عبدالبصير: «من ضمن الأشياء المبهجة هذا العام ولأول مرة مشاركة أطفال وبنات من أسر مطروح قد طلبت الاشتراك في صكوك الأضاحي»، وتابع: «هذا الإقبال يضفى بهجة وقيمة إلى جدوى الصك وعلاقته بتقريب أواصر الاستقرار الاقتصادي بين صاحب الصك والمستفيد، ما يحقق شريعة الله في الأرض ويعود بالجدوى على الجميع من المسلمين».