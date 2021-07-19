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مدرب حراس الأهلي: محمد الشناوي مثل دوناروما

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مدرب حراس الأهلي: محمد الشناوي مثل دوناروما مدرب حراس الأهلي: محمد الشناوي مثل دوناروما

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أكد ميشيل يانكوني، مدرب حراس النادي الأهلي، أن محمد الشناوي مجتهد ويعمل على نفسه بشكل جيد.

وقال يانكوني خلال تصريحات تليفزيونية: «لم يكن التتويج سهل أمام الموسم الماضي لأنها جاءت بعد غياب 7 سنوات من التتويج».

وأكمل: «قدمنا بعد التتويج أداءا جيدا، وكان علينا التأكد بأحقيتنا بالبطولة، كنا نحتاج أن نواصل على القمة».

وعن الشناوي قال: «مجتهد ويعمل على نفسه بشكل جيد،، وقدم موسم رائع العام الماضي وأن يأكد على ذلك للموسم الثاني على التوالي بنفس الإصرار والمجهود أمر كبير ناتج على تركيز اللاعب الكبير».

وأتم: «اللاعب مثل الفريق، من الممكن أن يقدم موسم جيد وأن يتراجع الموسم الذي يليه، الشناوي مستمر بنفس مستواه، اذا لم يكن لديك حارس مميز لن تنتصر مثل دوناروما مع إيطاليا في اليورو».

المصرى اليوم

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