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.. سيول الأفلاج تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في البديع

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بالفيديو.. سيول الأفلاج تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في البديع .. سيول الأفلاج تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في البديع
بمواقع يستهدفها الزوَّار من داخل المحافظة وخارجها

بالفيديو.. سيول الأفلاج تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في البديع

تعرَّض أحد المتاحف الأثرية بالبديع في محافظة الأفلاج لانهيار وجرف ما بداخلها من قطع أثرية بسبب السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة اليوم.

وقال إبراهيم الجرادة، موثِّق انهيار بيوت الطين بالبديع، لـ"سبق": "لاحظت على بعض المباني الطينية في البديع الميل إلى الانهيار؛ فحاولت التواصل مع أصحابها، ولكن سرعة جريان السيول والأمطار لم تمهلها سوى دقائق". فيما ذكر صاحب المتحف إبراهيم الدماعين أن السيول جرفت له نحو ثلاثة آلاف قطعة أثرية، عمل على جمعها خلال العشرين سنة الماضية.

يُذكر أن متحف الدماعين يُعتبر من المتاحف الأثرية؛ كونه يحوي قطعًا تراثية، تحاكي حياة الماضي، ويعد من المواقع التي يستهدفها الزوار من داخل المحافظة وخارجها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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