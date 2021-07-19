أخبار عاجلة

الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة -
«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد -
أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل -
رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو -
ويلي وأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط توسعان شراكتهما لمساعدة المتخصصين الماليين على تطوير حياتهم المهنية -
الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021 -
"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان" -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس -
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من قمة برج الإذاعة والتلفزيون.."سبق" تلتقط وصوراً جوية ليلية لمشعر عرفات

Print
استعداداً لوقوف ضيوف الرحمن لأداء الركن الأعظم

من قمة برج الإذاعة والتلفزيون..

رصدت عدسة "سبق" صورة جوية ليلية لمشعر عرفات؛ الذي يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن للوقوف على صعيده الطاهر؛ لتأدية الركن الأعظم.

وأظهر الفيديو الذي وثقته "سبق" من قمة برج الإذاعة والتلفزيون جانباً من مشعر عرفات، ومسجد نمرة، وسط استعدادات من كافة الجهات المشاركة لاستقبال ضيوف الرحمن؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية ورعاية بضيوف الرحمن.

ويبدأ ضيوف الرحمن التوافد صبيحة اليوم إلى عرفة للوقوف على صعيده الطاهر لإكمال نسكهم وليشهدوا منافع لهم.

من قمة برج الإذاعة والتلفزيون..

من قمة برج الإذاعة والتلفزيون..

من قمة برج الإذاعة والتلفزيون..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بداية ساخنة لـ«ذا روك»..نجم الأكشن يحقق 32 مليون دولار بفيلم «Jungle Cruise» (فيديو)

بداية ساخنة لـ«ذا روك»..نجم الأكشن يحقق 32 مليون دولار بفيلم «Jungle Cruise» (فيديو)

امرأة تحاول دهس زوجها بالسيارة أكثر من مرة «فيديو»

امرأة تحاول دهس زوجها بالسيارة أكثر من مرة «فيديو»

بسمة بوسيل تحتفل بأحدث أغنية لزوجها تامر حسني.. والفنان: شكرًا حبيبتي (فيديو)

بسمة بوسيل تحتفل بأحدث أغنية لزوجها تامر حسني.. والفنان: شكرًا حبيبتي (فيديو)

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا