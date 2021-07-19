"حرس الحدود" يشارك في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

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ضمن الجهات الأمنية المساندة في تنفيذ الخطط التشغيلية

تُشارك المديرية العامة لحرس الحدود في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بقوة مساندة لقيادة قوات أمن الحج في مشعر منى، وفرق من البحث والإنقاذ في خطة الطوارئ بالمشاعر المقدسة، ضمن الجهات الأمنية المساندة في تنفيذ الخطط التشغيلية الأمنية وخطط الطوارئ في الحج.

وعملت المديرية على تأهيل المشاركين في مهمة تنظيم المشاة، من خلال برامج تدريبية تضمنت إدارة الحشود، وإدارة الأزمات، والإسعافات الأولية.

