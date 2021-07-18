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وسائل إعلام: رئيس البرازيل يغادر المستشفى

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وسائل إعلام: رئيس البرازيل يغادر المستشفى وسائل إعلام: رئيس البرازيل يغادر المستشفى

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غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المستشفى في مدينة سان باولو بعد مكوثه أربعة أيام فيه على خلفية آلام في البطن وإصابته بالفواق المستمر، حسب قناة Globo

وقال بولسونارو للصحفيين قبل أيام إن حالته الصحية تحسنت نتيجة خضوعه للعلاج السريري الموصوف من قبل الأطباء.

ولم تكشف إدارة المستشفى عما إذا كان العلاج قد أدى إلى حل مشكلة الرئيس البرازيلي الصحية أم لا.

وفي 2018 أصيب بولسونارو بجرح طعني في البطن في محاولة اغتياله أثناء تجمع انتخابي، ما أدى إلى إصابة الشريان المسؤول عن إمداد الدم المعوي.

المصرى اليوم

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