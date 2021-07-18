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الزهيري: 120% حجم الزيادة في أقساط التأمين الأربع سنوات الأخيرة

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الزهيري: 120% حجم الزيادة في أقساط التأمين الأربع سنوات الأخيرة الزهيري: 120% حجم الزيادة في أقساط التأمين الأربع سنوات الأخيرة

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قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن هناك اتفاق مع شركة تأمين متواجدة في معظم أنحاء العالم لتأمين المواطن طبيًا حتى إذا كانت هناك حاجة لتدخل جراحي، مضيفًا أن التأمين يغطي كافة دول العالم إلا أمريكا وكندا.

وتابع «الزهيري»، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن العلاج والكشف والتدخل الجراحي يشمل تأمين جواز السفر، والحديث على قيام شركة التأمين لإعادته لمصر لتلقي العلاج أمير غير صحيح على الإطلاق.

ولفت إلى أن الأربع سنوات الماضية شهدت تطويرا كبيرا لقطاع التأمين من خلال إصدار الكثير من التشريعات، مضيفًا أن حجم أقساط التأمين خلال الأربع سنوات الأخيرة زاد بنسبة 120%، مضيفًا أن أقساط التأمين وصلت لـ40 مليار جنيه بسبب زيادة عدد المؤمن عليهم، نتيجة إصدار منتجات تأمينية جديدة.

المصرى اليوم

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