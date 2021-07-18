الكاظمي: أتمنى ألا تكون الغايات السياسية وراء تخريب الكهرباء

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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، متابعة قضية قتلة الناشطين والمتظاهرين العراقيين.

وقال في مقابلة خاصة لـ«العربية»، «تعرفنا على قتلة الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي مع وقوع الجريمة لكنهم هربوا للخارج»، موضحاً وعدنا منذ اللحظة الأولى بالبحث عنهم وتقديمهم للعدالة.

كما أضاف أن موظف الداخلية قاتل الهاشمي ينتمي لمجموعة خارجة عن القانون، مؤكداً أن اعتقال قتلة الناشطين دليل على قوة حكومة الكاظمي.

وقال إن «هناك تشكيك بخطواتنا في ملاحقة قتلة الناشطين من بعض المتضررين».

وفي ملف حرائق المستشفيات أكد الكاظمي أن الفساد والمحسوبية وراء هذه الحوادث، مؤكداً أن النظام السياسي والدستور يحتاجان لإعادة نظر كاملة.

كما تابع «الصراع السياسي والنفوذ أفسدت تقديم خدمات للعراقيين».

وأضاف «أتمنى ألا تكون الغايات السياسية وراء تخريب أبراج الكهرباء» وذلك بعدما استهدفت خطوط نقل الطاقة في عدة مناطق مؤخراً بأعمال تخريبية، مما أدى إلى توقف الخطوط عن العمل.

كما شدد على وجوب إصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الفساد منذ 2003، مضيفاً أن 85% نسبة إنجاز الربط الكهربائي مع دول الخليج.

إلى ذلك، اكد رئيس الوزراء العراقي أن ظروف قبوله للمنصب جاءت نتيجة انهيار شامل، وقال «لو لم أقبل المنصب لشهدنا حربا أهلية نتيجة الانهيار آنذاك».

وأضاف «سنعمل بكل جد لإجراء الانتخابات في موعدها»، مؤكداً «واهم من يعتقد أنني أسعى لتأجيل الانتخابات للذهاب لحكومة طوارئ».

كما تابع «سنحمي الانتخابات وأدعو الناشطين للمشاركة بقوة وتحفيز الناس».

وقال أنه تحقق مطلب العراقيين بمراقبين دوليين للانتخابات، مشيرا إلأى دعم مفوضية الانتخابات بموازنة خاصة.

وتابع «عدم مشاركتي في الانتخابات رسالة بحيادية حكومتي».