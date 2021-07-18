★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي إن أهداف الفريق الثلاثة في مرمى كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا لهم طابع خاص.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة، أن معسكر الأهلي كان على أعلى درجة من التركيز.

وتابع أن الأهلي تخطى فرق قوية في البطولة الإفريقية للفوز بالبطولة ويمتلك ثقافة الفوز ويستعد لبطولة كأس العالم للأندية لتحقيق إنجاز جديد.

ووجه الدرندلي الشكر للشعب المغربي مؤكدا أن الأهلي لقي ترحيب وتشجيع كبيرين في المغرب في المباراة النهائية منذ الوصول للدار البيضاء.