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قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا بد من إعادة صياغة قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر، ويمنع الصيدلي الحكومي الذي تم تعيينه في المستشفيات الحكومية من فتح صيدلية ويترك فرصة فتح الصيدليات للصيدلي الخاص الذي لم يحالفه الحظ في التكليف والتعيين بالحكومة.

وتابع «البدوي»، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه لا بد أن نعرف أن التكليف حق أصيل للصيادلة ويحكمه القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 بإصدار قرار تكليف الصيدلي عقب عام من تخرجه وتكون مدة التكليف عامين قابلة للتجديد ويجوز لوزير الصحة الموافقة على إنهاء التكليف بعد عام من مزاولة المهنة.

وأشار سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه لا يوجد شيء يسمى بمساعد صيدلي، وهذا اللقب يُطلق مجازًا على من يساعد الصيدلي، وهذا العامل لا يمنع ضرورة وجود الصيدلي طوال الوقت داخل الصيدلية، لافتًا إلى أن قانون الصيادلة يعمل حتى الآن منذ 1955، ولا بد من القانون يتم تغييره لأن هناك بنود كثيرة بها تلاعب ولا بد من تحجيمها، ودورنا كوزارة الصحة لا بد عند فتح الصيدلية أن يكون هناك صيدلي بداخلها والوزارة تطبيقه بشكل كامل.