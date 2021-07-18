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المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:58 صباحاً
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:56 صباحاً
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:42 صباحاً
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:42 صباحاً
الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:42 صباحاً
الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:36 صباحاً
«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:36 صباحاً
مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:36 صباحاً
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:35 صباحاً
اليوم.. محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:35 صباحاً
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رد فعل رائع لإوزة شاهدت رفيقها يخضع لعملية جراحية
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cnn arabic
الأحد 18 يوليو 2021 09:04 صباحاً
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