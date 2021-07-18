تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
مدير تعليم تبوك: المدارس ستكون جاهزة ومعقمة قبل عودة الطلاب
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
الصحة العراقية: الإصابات بكورونا ترتفع وقد نفقد السيطرة في أي لحظة
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
"علم البيانات في الموارد البشرية" موضوع اللقاء الشهري التاسع لـ "بشر"
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
"صحة الشرقية" تصدر 43 ترخيصًا للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من 2021
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
فيلم لنجوم كبار يحقق «صفر» إيرادات الثلاثاء..ورفعه من دور العرض
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:00 صباحاً
ضم مكتبة "الأمير نايف" للمكتبات الخاصة بـ"دارة الملك عبدالعزيز"
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
بنجاح تخطى المتوسط العالمي.."سعود الطبية": 150 عملية قلب مفتوح خلال عامين
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
"غرفة جازان" تدعو رجال الأعمال الهنود لزيارة المنطقة والاطلاع على الفرص الاستثمارية
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
مصرع اب وابنه وابنته وابن شقيقه غرقا في ترعه الشيخ زايد بمدينة الحمام بمطروح
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:46 صباحاً
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 .. والمؤشرات الأولية التظلمات لمدة أسبوعين
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
مطاعم لندن تعود للصخب مرة أخرى.. وقطاع الطعام يواجه تحديات
فيديو
cnn arabic
الأحد 18 يوليو 2021 09:04 صباحاً
90
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
أسسها لاجئون.. تعرّفوا على شركة "الكافيار" التي دخلت موسوعة غينيس من دبي
cnn arabic
الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
غبار انفجار مرفأ بيروت يسد الأفق.. مراسل CNN يكشف وقع الفاجعة: لم أشف منها بعد
cnn arabic
الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
"نحن وكل شيء سيحترق".. قرويون أتراك يحاولون حماية الممتلكات من الحرائق
cnn arabic
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:37 صباحاً
فيديو أثار الجدل.. شاهد ممثلة ترقص وهي تحمل الكتاب المقدس
cnn arabic
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
التالى
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
Tweets by @3yonNews