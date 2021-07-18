أخبار عاجلة

المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين -
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة -
الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة» -
«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط -
مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة» -
اليوم.. محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

بوريل يأسف لفشل محاولات تشكيل في لبنان

Print
بوريل يأسف لفشل محاولات تشكيل الحكومة في لبنان بوريل يأسف لفشل محاولات تشكيل في لبنان

جي بي سي نيوز :- عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لفشل تشكيل اللبنانية.

وحمل بوريل، في بيان صدر عن مكتبه اليوم بهذا الشأن، القادة السياسيين في لبنان مسؤولية تشكيل الحكومة بشكل عاجل، مشيرا إلى أن "الفراغ الحاصل حاليا منذ أكثر من عام كان سببا في انهيارات اقتصادية ومالية في البلاد".

وأضاف البيان: "تبدو المسؤولية والوحدة ضروريتان حاليا ويتعين على كل القوى السياسية الانخراط بالعمل لتشكيل الحكومة".

وطالب المسؤول الأوروبي، بـ"ضرورة أن تبدأ المشاورات البرلمانية لتشكيل حكومة في لبنان بشكل عاجل"، مؤكدا أن "البلاد بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحية تقوم بتنفيذ الإصلاحات وإقرار أسس الحوكمة والتحضير للانتخابات القادمة المقررة عام 2022"، حسب تعبيره.

وذكر بوريل اللبنانيين بأن "توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد عاملا أساسيا لإنقاذ لبنان من الانهيار".

من جهتهم، أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنهم بصدد إعداد إطار قانوني من أجل فرض عقوبات وإجراءات تقييدية على من يعرقل تشكيل الحكومة في لبنان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي.

المصدر: "آكي الإيطالية"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة