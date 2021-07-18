تسجيل 7 وفيات و 475 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9879 وفاة و760161 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7766 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 59 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 58 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 491 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 6 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 222 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 742516 حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 20182 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8194511 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 2.35 بالمئة.