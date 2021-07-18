شهيد الشهامة في الغربية دفع حياتة لإنقاذ شاب سقط في بيارة صرف صحي (صور)

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شهدت قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية حزنًا على ابنها عمرو عاطف الصاوي، شهيد الشهامة الذي لقي مصرعه عقب مشاهدته لشاب سقط في بيارة صرف صحي ومحاولته انقاذه ونجا الشاب الذي سقط أولاً واثنين آخرين حاولا انقاذه تم نقلهم إلى المستشفي للعلاج من اصاباتهم نتيجة الاختناق.

يؤكد محمد حمدي أحد شباب قري فرسيس إن مشروع الصرف الصحي في القرية مستمر العمل فيه منذ أكثر من 4 سنوات، وأن تلك البيارة كانت مفتوحة وسقط فيها أحد الأشخاص الثلاثة المصابين، وعندما شاهده عمرو الصاوي وهو صاحب أحد المحلات المجاورة للبيارة هرع إلى انقاذه، ولكن البيارة عميقة جدًا مما أدي إلى اختناقة وهرع شابين آخرين لإنقاذ الشاب الأول وبالفعل نجا الشاب الأول والشابين الآخرين بينما دفع عمرو الصاوي حياته نظير شهامته، وأكد حمدي أن القرية قضت يومًا حزينًا على الشهيد عمرو وأبناء القرية الثلاثة الذين تم نقلهم إلى المستشفي يعانون من آثار الاختناق نتيجة السقوط في بيارة الصرف الصحي تحت الإنشاء، مطالبًا بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي وتغظية جميع البيارات المفتوحة حتى لا تكون مصيدة لآخرين من أبناء القرية.

ونعى النائب أحمد يحيي الجحش، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بالغربية، شهيد الشهامة، في بيان عبر صفحتة على موقع «فيس بوك» قائلاً: «بخالص الحزن والأسى يتقدم النائب أحمد يحيى الجحش، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بالغربية، إلى عائلات الصاوى بفرسيس، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد الشباب عمرو عاطف الصاوى، الذي حاول إنقاذ أحد الشباب إلا أن إرادة الله أرادت أن يكون شهيداً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مركز شرطة زفتي بإبلاغ أهالي قرية فرسيس التابعة للمركز بمصرع شاب وإصابة 3 شباب آخرين بالاختناق.

وانتقل ضباط مباحث المركز وتبين من الانتقال والفحص مصرع «عمرو عاطف الصاوي» 36 سنة، وإصابة «محمد .م»، و«طاهر .م»، و«هشام .أ» بالاختناق نتيجة سقوط أحدهم في بيارة صرف صحي ومحاولة الآخرين انقاذه.

تم نقل المتوفي لثلاجة حفظ الموتي في مستشفى زفتى العام، وايداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

شهيد الشهامة فى الغربية دفع حياتة لانقاذ شاب سقط فى بيارة صرف صحي (صور)

شهيد الشهامة فى الغربية دفع حياتة لانقاذ شاب سقط فى بيارة صرف صحي (صور)

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