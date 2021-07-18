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محمية رأس محمد تطالب بعدم إلقاء المخلفات الصلبة وصرف اللنشات في المياه

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محمية رأس محمد تطالب بعدم إلقاء المخلفات الصلبة وصرف اللنشات في المياه محمية رأس محمد تطالب بعدم إلقاء المخلفات الصلبة وصرف اللنشات في المياه

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طالبت ادارة محمية راس محمد بجنوب سيناء الغواصين والعاملين بالانشطة البحرية والسنوركلينح وقائدو اللنشات البحرية بعدم التخلص من مخلفات الصرف الصحي السائلة بالقائها بالمياه وبنطاق مواقع الغوص والأنشطة البحرية، ويراعى تسليم المخلفات الصلبة المجمعة على اللنش إلى سقالات التراكي بعد تمام الرحلة وحذر ادارة المحمية من حيازة أي معدات أو أدوات صيد بكافة أنواعها على متن كافة الوحدات البحرية العاملة بالمنطقة والالتزام بالاعتبارات الفنية واعتبارات وتعليمات السلامة والأمان السابق إعدادها بمعرفة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن أسماك القرش.

والالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها والصادرة عن جهات الاختصاص ويراعى الإبلاغ الفوري والمباشر عن مشاهدة أي مخالفات صيد سواء قوارب أو أفراد على متن اللنشات السياحية أو أفراد بامتداد ساحل وشواطئ المدينة، وبضرورة الإفادة الفورية والمباشرة عن مشاهدات أسماك القرش بشكل عام والتي تتم أثناء تنفيذ الرحلات والأنشطة اليومية بمختلف المواقع بنطاق مدينة شرم الشيخ ورأس محمد وذلك لدعم قواعد البيانات وبرامج الرصد الجاري العمل عليها، مع دعم المشاهدات بالصور كلما أمكن ذلك.

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من منشور صادر من ادارة محميات سيناء موجه لغرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية يحذر من تنفيذ نشاط السنوركلينج بالانجراف أو بمواقع الغوص الانجرافي ويراعى تنفيذ النشاط في الظروف الجومائية المناسبة والإبلاغ عن مشاهدات بنطاق مدينة شرم الشيخ ورأس محمد حيث ان هذة الفترة من العام يجري العمل على دراسة ومتابعة مشاهدات وسلوكيات أسماك القرش بامتداد السواحل المصرية من البحر الأحمر، حيث يتوقع حاليا ولأشهر قادمة زيادة معدلات مشاهدة أسماك القرش بالمقارنة بباقي فترات العام.

المصرى اليوم

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