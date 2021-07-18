أخبار عاجلة

المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين -
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة -
الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة» -
«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط -
مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة» -
اليوم.. محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غيوم ماطرة ورياح مغبرة بهذه المناطق.. "طقس 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

Print
من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ بالمملكة ودول كالإمارات وقطر وعُمان واليمن

غيوم ماطرة ورياح مغبرة بهذه المناطق..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح الإثنين، أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعضها ممطر بأمطارٍ رعدية من خفيفةٍ لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران والإمارات وقطر والبحرين وعُمان واليمن وجنوب مكة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎

الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎

حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه

حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه

فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة

فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة

الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة