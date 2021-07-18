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تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

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"شؤون الحرمين": انطلاقاً من مسؤوليتنا وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية

تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عددٍ من سجّادات الصلاة لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام.

ويأتي توزيع سجادة الصلاة لحجاج بيت الله الحرام كل عام؛ انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة.

يُذكر أن هذا العام هو الموسم التاسع لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" التي تهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات كافة التي تعينهم على أداء مناسكهم.

تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن

تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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