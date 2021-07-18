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أولمبياد طوكيو.. ارتفاع عدد الرياضيين المصابين بكوفيد-19

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أولمبياد طوكيو.. ارتفاع عدد الرياضيين المصابين بكوفيد-19 أولمبياد طوكيو.. ارتفاع عدد الرياضيين المصابين بكوفيد-19
تزامنًا مع زيادة أعداد المقيمين في القرية الأولمبية قبل انطلاقها

أولمبياد طوكيو.. ارتفاع عدد الرياضيين المصابين بكوفيد-19

أعلن منظمو ألعاب طوكيو اليوم الأحد، وجود ثلاث إصابات بكوفيد-19 بين الرياضيين مع زيادة أعداد المقيمين في القرية الأولمبية قبل انطلاق الأولمبياد يوم الجمعة المقبل.

وأكد المنظمون يوم الأحد، وجود عشر حالات إصابة جديدة لأشخاص ترتبط بالأولمبياد مثل العاملين في الإعلام والمقاولات وباقي الأعمال؛ بينما ظهرت 15 حالة إصابة يوم السبت، بحسب ما نشرت "رويترز".

وجاءت نتيجة اختبار مسؤول كوري جنوبي من اللجنة الأولمبية الدولية، إيجابية. وسَبَق لهذا المسؤول ريو سيونج- مين، وهو بطل أولمبي سابق في تنس الطاولة، الحصول على التطعيم.

وتزيد معدلات الإصابة بالفيروس في الشعب الياباني في العاصمة، وزاد العدد على ألف حالة جديدة لمدة أربعة أيام متتالية. وأظهرت استطلاعات معارضة الكثيرين من اليابانيين إقامة الألعاب.

وانتهى موسم الأمطار في طوكيو يوم الجمعة، لتظهر السماء الصافية والحرارة العالية. وزاد العبء على المشاركين في الألعاب لمحاولة تجنب الإصابة بالعدوى باتخاذ بعض التدابير منها وضع الكمامات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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