أخبار عاجلة

الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة -
الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة» -
«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط -
مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة» -
اليوم.. محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» -
اليوم.. محاكمة 9 متهمين قتلوا مواطنا في أطفيح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط 3 متهمين بحوزتهم عملات مقلدة ومصوغات مسروقة بالساحل والجمالية

Print
ضبط 3 متهمين بحوزتهم عملات مقلدة ومصوغات مسروقة بالساحل والجمالية ضبط 3 متهمين بحوزتهم عملات مقلدة ومصوغات مسروقة بالساحل والجمالية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل، أثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وسيدة حال استقلالهما سيارة، «قيادة ومِلْك الأول»، وبحوزتهما حقيبة بداخلها «مبالغ مالية محلية وأجنبية، وعملة أجنبية مُقلدة، وعدد 5 شيكات بنكية، وعدد 3 هواتف محمولة»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما.

كما تمكن ضباط قسم شرطة الجمالية من ضبط إحدى السيدات أثناء قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع لأحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. وتبين أنها مقيمة بمحافظة بنى سويف، وبحوزتها «كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر»، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بالجيزة بأسلوب المغافلة أثناء عملها كخادمة طرفها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة»

الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة»

«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط

«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط

مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم

مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم

اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة»

اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة»