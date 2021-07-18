ضبط 3 متهمين بحوزتهم عملات مقلدة ومصوغات مسروقة بالساحل والجمالية

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تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل، أثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وسيدة حال استقلالهما سيارة، «قيادة ومِلْك الأول»، وبحوزتهما حقيبة بداخلها «مبالغ مالية محلية وأجنبية، وعملة أجنبية مُقلدة، وعدد 5 شيكات بنكية، وعدد 3 هواتف محمولة»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما.

كما تمكن ضباط قسم شرطة الجمالية من ضبط إحدى السيدات أثناء قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع لأحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. وتبين أنها مقيمة بمحافظة بنى سويف، وبحوزتها «كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر»، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بالجيزة بأسلوب المغافلة أثناء عملها كخادمة طرفها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة.