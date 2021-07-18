درجة الحرارة تصل لـ44 وأمطار متوقعة.. حالة الطقس اليوم وخلال هذا الأسبوع (تفاصيل)

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها أمس والجمعة، وتتوقع أن تستمر درجة الحرارة عالية وتصل العظمي إلى 44 درجة فى جنوب مصر، ويبدأ انخفاض طفبف يطرأ علي حالة الطقس في مصر بداية من الغد، فتنخفض درجات الحرارة حتى شمال الصعيد ويظل الطقس شديد الحرارة فى جنوب مصر طوال أسبوع العيد.

يكون الطقس اليوم خلال النهار رطب شديد الحرارة فى القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديد الحرارة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، وبينما يكون حار رطب فى السواحل الشمالية، ويكون معتدل رطب على جميع الأنحاء ليلاً.

يتعتبر توقع سقوط أمطار من أبرز الظواهر الجوية اليوم، تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على حلايب وأبو سمبل وشلاتين على فترات متقطعة اليوم، وتنشط الرياح اليوم القاهرة الكبري وجنوب سيناء.

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حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

تنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا انخفاضًا طفيفًا عن درجات الحرارة اليوم وتكون درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع كما يلي:

تكون درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري العظمى 37 للعظمي و39 للمحسوسة، من الإثنين للخميس، وتكون العظمي الجمعة 36 والمحسوسة 38 درجة.

ويتوقع أن تكون العظمي فى السواحل الشمالية 32 للعظمي و34 للمحسوسة من الإثنين إلي الجمعة ماعدا الخميس تكون العظمي 31 درجة والمحسوسة 33درجة.

تكون العظمي فى جنوب سيناء العظمى 41 من اليوم للأربعاء والمحسوسة 43 درجة، والخميس العظمي 40 والمحسوسة 42، والجمعة 39 للعظمي و41 للمحسوسة.

وتكون العظمي فى شمال الصعيد الإثنين والأربعاء 41 و43 للمحسوسة، والثلاثاء إلى 42 للعظمي و44 للمحسوسة، والخميس إلى 40 للعظمي و42 للمحسوسة، والجمعة إلى 39 للعظمي و41 للمحسوسة.

وترتفع درجة الحرارة العظمي فى جنوب الصعيد غدًا الإثنين وحتى الأربعاء وتصل إلى 45 درجة للعظمي و46 للمحسوسة، وتكون الخميس والجمعة 43 درجة للعظمي و44 للمحسوسة.

وتتوقع الأرصاد الجوية وجود فرصة الأمطار على أبوسمبل وحلايب وشلاتين من اليوم وحتى الثلاثاء، واستمرار نشاط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

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درجة الحرارة 44 ويتوقع أمطار! تفاصيل حالة الطقس غدًا وطوال أسبوع العيد

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد

تكون درجات الحرارة فى القاهرة اليوم 39-26، والمحسوسة 41 درجة، وفى الإسكندرية 33-25 والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسوان وإدفو 44-28 والمحسوسة 45 درجة، وفي أبوسمبل 43-28 والمحسوسة 44، وفى الأقصر وقنا 43-27 والمحسوسة 44 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسيوط 41-26، شلاتين 38-27، شرم الشيخ 41-28، بني سويف 40-25، المنيا 40-25، سوهاج 42-26، الفيوم 40-24، العريش 34-25، الغردقة 42-28، حلايب 36-27، الطور 39-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بلطيم 33-24، طنطا 38-26، بورسعيد 32-25، دمنهور 35-25، رفح 33-24، شبين الكوم 38-26، سيوة 37-23، المنصورة 38-26، السلوم 31-23، دمياط 31-25، الزقازيق 38-26، الإسماعيلية 39-25، السويس 39-25 درجة.

درجة الحرارة 44 ويتوقع أمطار! تفاصيل حالة الطقس غدًا وطوال أسبوع العيد

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