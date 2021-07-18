أخبار عاجلة

حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة -
الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة» -
«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط -
مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة» -
اليوم.. محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» -
اليوم.. محاكمة 9 متهمين قتلوا مواطنا في أطفيح -
السيطرة على حريق محدود بمستشفى التأمين الصحى بالدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جازان.. ضبط 64 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

Print
جازان.. ضبط 64 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي جازان.. ضبط 64 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

جازان.. ضبط 64 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي؛ بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 64 شخصاً بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسّسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واُتخذت الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قِبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقّعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحدٍ من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه

حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه

فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة

فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة

الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص