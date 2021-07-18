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بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي

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بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي
خلال أيام عشرة ذي الحجة توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار

بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي

تُقدم وكالة شؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة السقيا- أكثر من ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم يوميًّا لزوار المسجد النبوي خلال أيام عشرة ذي الحجة، توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار، وأكثر من ٩٠٠٠ لتر من ماء زمزم توزع من خلال الحافظات المحمولة على الظهر على مدار الساعة، من خلال ٣٥٠ موظفًا قائمًا على الخدمة، كما يتم يوميًّا توزيع ٢٠٠٠ عبوة إهداء (تمر) توزع في صلاة الظهر والعصر والمغرب.

ويأتي ذلك لتحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين، بالتعاون بين الجهات المعنية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي

بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي

بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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